Ростовчанка разбилась, выпав из окна шестого этажа

По предварительным данным, 37-летняя женщина поссорилась со своим возлюбленным в День защиты детей. Во время застолья произошел конфликт, дама находилась в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент, оставшись в комнате одна, женщина выпала из окна своей квартиры на шестом этаже. Падение оказалось смертельным, прибывшие медики констатировали смерть от полученных травм.