Ростовчанка разбилась, выпав из окна шестого этажа

По предварительным данным, 37-летняя женщина поссорилась со своим возлюбленным в День защиты детей. Во время застолья произошел конфликт, дама находилась в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент, оставшись в комнате одна, женщина выпала из окна своей квартиры на шестом этаже. Падение оказалось смертельным, прибывшие медики констатировали смерть от полученных травм.
«Проводятся судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметил источник.
Напомним, в Таганроге Ростовской области в четверг утром с балкона 14-этажа по улице Шаумяна выпала женщина, от полученных травм она скончалась на месте.