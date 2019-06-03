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Ростовчанка разбилась, выпав из окна шестого этажа

3 июня 2019, 07:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
В городе Белая Калитва Ростовской области в субботу днем 37-летняя женщина скончалась, упав с шестого этажа, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 37-летняя женщина поссорилась со своим возлюбленным в День защиты детей. Во время застолья произошел конфликт, дама находилась в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент, оставшись в комнате одна, женщина выпала из окна своей квартиры на шестом этаже. Падение оказалось смертельным, прибывшие медики констатировали смерть от полученных травм.

«Проводятся судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметил источник.

Напомним, в Таганроге Ростовской области в четверг утром с балкона 14-этажа по улице Шаумяна выпала женщина, от полученных травм она скончалась на месте.

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