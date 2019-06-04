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Posted 4 июня 2019, 09:31

Published 4 июня 2019, 09:31

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Двое маленьких детей выпали из окна пятого этажа в Сальске

4 июня 2019, 09:31
В Сальске в понедельник двое маленьких детей облокотились на москитную сетку и выпали из окна квартиры, сообщили в региональном УСКР.

Вечером в понедельник без присмотра родителей остались двое двухлетних детей. Они забрались на подоконник, облокотились на москитную сетку и выпали из окна.

«Пострадавших доставили в центральную районную больницу. Они находятся в тяжелом состоянии», — пояснили в управлении.

В данный момент проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове 37-летняя женщина скончалась, упав с шестого этажа. Она поссорилась со своим возлюбленным, в какой-то момент, оставшись в комнате одна, женщина выпала из окна своей квартиры на шестом этаже.

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