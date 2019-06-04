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В дом к умирающей женщине в Ростове медики попали только с полицией

4 июня 2019, 12:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону фельдшеры вызвали полицию, чтобы попасть в дом к умирающей женщине, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, в одной из квартир в Октябрьском районе города стало плохо 79-летней женщине. Инцидент произошел в субботу днем. Пожилая дама вызвала скорую, однако прибывшим медикам дочь пенсионерки двери не открыла. Причины своего поступка женщина не объяснила.

«Фельдшеры обратились в полицию. Прибывшим сотрудникам полиции вместе с врачом удалось попасть в квартиру, однако пенсионерка к тому моменту скончалась», — отметили в ведомстве.

По данному факту региональное УСКР проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, жительница поселка Верхний Баскунчак Астраханской области зарезала своего новорожденного сына сразу после родов.

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