В дом к умирающей женщине в Ростове медики попали только с полицией

По предварительной информации, в одной из квартир в Октябрьском районе города стало плохо 79-летней женщине. Инцидент произошел в субботу днем. Пожилая дама вызвала скорую, однако прибывшим медикам дочь пенсионерки двери не открыла. Причины своего поступка женщина не объяснила.