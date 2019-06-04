В дом к умирающей женщине в Ростове медики попали только с полицией

По предварительной информации, в одной из квартир в Октябрьском районе города стало плохо 79-летней женщине. Инцидент произошел в субботу днем. Пожилая дама вызвала скорую, однако прибывшим медикам дочь пенсионерки двери не открыла. Причины своего поступка женщина не объяснила.
«Фельдшеры обратились в полицию. Прибывшим сотрудникам полиции вместе с врачом удалось попасть в квартиру, однако пенсионерка к тому моменту скончалась», — отметили в ведомстве.
По данному факту региональное УСКР проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, жительница поселка Верхний Баскунчак Астраханской области зарезала своего новорожденного сына сразу после родов.