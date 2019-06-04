В Ростове 25-летний парень разбился насмерть, упав с 18 этажа

Posted 4 июня 2019, 10:43
Published 4 июня 2019, 10:43
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
Инцидент произошел около десяти часов утра на улице Еременко, в доме № 94. Как пишут свидетели произошедшего в социальных сетях, 25-летний парень разбился насмерть, упав с 18 этажа. По предварительной версии, погибший в момент ЧП находился в состоянии наркотического опьянения.
«Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметил источник.
В Сальске в понедельник двое маленьких детей облокотились на москитную сетку и выпали из окна квартиры. Пострадавшие находятся в больнице, СК проводит проверку.
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