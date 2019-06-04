rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2019, 10:43

Published 4 июня 2019, 10:43

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

В Ростове 25-летний парень разбился насмерть, упав с 18 этажа

4 июня 2019, 10:43
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове-на-Дону утром во вторник из окна 18 этажа выпал 25-летний молодой человек, от полученных травм он скончался на месте, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около десяти часов утра на улице Еременко, в доме № 94. Как пишут свидетели произошедшего в социальных сетях, 25-летний парень разбился насмерть, упав с 18 этажа. По предварительной версии, погибший в момент ЧП находился в состоянии наркотического опьянения.

«Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметил источник.

В Сальске в понедельник двое маленьких детей облокотились на москитную сетку и выпали из окна квартиры. Пострадавшие находятся в больнице, СК проводит проверку.

#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика