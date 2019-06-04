Возгорания мусорных полигонов участились в Ростовской области

«В минувшем году произошло 21 возгорание, с начала 2019 года — уже 22. В Таганроге и Азовском районе могли быть поджоги», — рассказал Голубев. Он добавил, что по данным фактам заявления были переданы в правоохранительные органы. Губернатор также заявил, что с запуском реформы стали очевидны попытки ухода некоторых участников рынка в «серую зону».