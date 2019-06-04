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Возгорания мусорных полигонов участились в Ростовской области

4 июня 2019, 14:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области участились возгорания твердых бытовых отходов на действующих мусорных полигонах, сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала на заседании Генпрокуратуры, на котором присутствовал глава региона Василий Голубев. Участники обсудили проблемы в сфере обращения с ТКО.

«В минувшем году произошло 21 возгорание, с начала 2019 года — уже 22. В Таганроге и Азовском районе могли быть поджоги», — рассказал Голубев. Он добавил, что по данным фактам заявления были переданы в правоохранительные органы. Губернатор также заявил, что с запуском реформы стали очевидны попытки ухода некоторых участников рынка в «серую зону».

Отмечается, что в регионе сформировали координационный совет по пресечению правонарушений в этой отрасли. Его членами стали представители полиции, ГИБДД, Минприроды региона, прокуратуры.

«Попытки влияния „серого сектора“ на состояние этого рынка требуют взаимодействия представителей региональных операторов, контрольно-надзорных, правоохранительных органов и властей», — подытожил губернатор.

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