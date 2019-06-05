Байкер пострадал после аварии с легковушкой в Ростове

На проспекте Коммунистический столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Оба транспорта получили серьезные повреждения. По размещенном в Сети снимку видно, что транспорт находится на проезжей части и значительно ее перекрывает. По словам очевидцев, мотоциклист получил серьезные травмы. По их мнению, виновником ДТП является водитель автомобиля.