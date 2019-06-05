Деревья и кустарники в Ростове пересчитает компания из Екатеринбурга

Согласно условиям конкурса, подрядчик должен будет до декабря 2019 года определить местоположение и состояние газонов, клумб и деревьев Ростова, а также нанести полученные данные на карту древесно-кустарниковой растительности. При этом каждому объекту необходимо присвоить номер.