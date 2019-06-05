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Деревья и кустарники в Ростове пересчитает компания из Екатеринбурга

5 июня 2019, 09:23
Фото: jcomp / freepik.com
ООО «Дорожный консалтинг» из Екатеринбурга стало победителем конкурса по определению подрядчика на инвентаризацию зеленых насаждений в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте госзакупок.

Компания предложила свои услуги по пересчету деревьев и кустарников в Ростове за 21 миллион рублей, тогда как начальная стоимость контракта составляла 38,1 миллиона рублей.

Согласно условиям конкурса, подрядчик должен будет до декабря 2019 года определить местоположение и состояние газонов, клумб и деревьев Ростова, а также нанести полученные данные на карту древесно-кустарниковой растительности. При этом каждому объекту необходимо присвоить номер.

ООО «Дорожный консалтинг» зарегистрировано в Екатеринбурге с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, за время работы компания заключила 29 госконтрактов в разных городах России.

Напомним, почти 90 миллионов рублей потратят на благоустройство парка в селе Песчанокопское Ростовской области. После завершения работ на территории парка появятся модульные туалеты, новые указатели и дорожные знаки

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