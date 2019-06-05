Деревья и кустарники в Ростове пересчитает компания из Екатеринбурга

Компания предложила свои услуги по пересчету деревьев и кустарников в Ростове за 21 миллион рублей, тогда как начальная стоимость контракта составляла 38,1 миллиона рублей.
Согласно условиям конкурса, подрядчик должен будет до декабря 2019 года определить местоположение и состояние газонов, клумб и деревьев Ростова, а также нанести полученные данные на карту древесно-кустарниковой растительности. При этом каждому объекту необходимо присвоить номер.
ООО «Дорожный консалтинг» зарегистрировано в Екатеринбурге с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, за время работы компания заключила 29 госконтрактов в разных городах России.
Напомним, почти 90 миллионов рублей потратят на благоустройство парка в селе Песчанокопское Ростовской области. После завершения работ на территории парка появятся модульные туалеты, новые указатели и дорожные знаки