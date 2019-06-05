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Posted 5 июня 2019, 13:31

Published 5 июня 2019, 13:31

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

В Ростове похитили 30 млн руб, выделенных на расчистку водоема

5 июня 2019, 13:31
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег, выделенной на расчистку местного водоема, рассказали в региональном УМВД.

Директор строительной организации выиграл тендер на выполнение этих работ, сумма контракта составила 300 миллионов рублей. Подрядчик в том числе должен был вывезти за пределы города иловый осадок со дна водоема.

«Подозреваемый подделал документы на транспортировку осадка на сумму 30 миллионов рублей и передал заказчику. В результате он получил деньги, но работы не проводил», — пояснили в управлении.

В офисе фигуранта и по его месту жительства прошли обыски, оперативники изъяли документы, компьютерную технику и деньги. По факту мошенничества завели уголовное дело, за которое предусмотрено максимальное наказание 10 лет колонии.

Ранее в Ростове задержали двух мошенников, которые лишили автомобилей 11 человек.

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