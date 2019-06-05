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Posted 5 июня 2019, 10:38

Published 5 июня 2019, 10:38

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

В Ростовской области 15-летней девочке оторвало ногу в ДТП с мопедом

5 июня 2019, 10:38
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Эксклюзив
В Милютинском районе Ростовской области во вторник днем 15-летняя девочка врезалась на мопеде в брус, в результате аварии девочке оторвало ногу, сообщили RostovGazeta в пресс-службе ГИБДД по региону.

Авария произошла в хуторе Николаевском на улице Почтовой возле дома № 8. По предварительным данным, 15-летняя девочка за рулем мопеда не справилась с управлением и врезалась в колесоотбойный брус.

«В результате аварии пострадавшая получила травму головы и травматическую ампутацию левой ноги», — отметили в ведомстве.

Мать девочки рассказала, что купила мопед для себя, дочь поехала кататься без ее ведома. По закону, к управлению мопедами допускаются граждане не моложе 16 лет и при наличии водительских прав категории «М», либо любой категории. Полиция призывает родителей ограничить доступ детей, не имеющих права на управление скутерами и мопедами, к транспортным средствам.

Напомним, в Ростове-на-Дону во вторник вечером произошла авария с участием машины и мотоцикла, один человек пострадал.

#Эксклюзив#Новости
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