В Ростовской области 15-летней девочке оторвало ногу в ДТП с мопедом

Мать девочки рассказала, что купила мопед для себя, дочь поехала кататься без ее ведома. По закону, к управлению мопедами допускаются граждане не моложе 16 лет и при наличии водительских прав категории «М», либо любой категории. Полиция призывает родителей ограничить доступ детей, не имеющих права на управление скутерами и мопедами, к транспортным средствам.