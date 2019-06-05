В Ростовской области 15-летней девочке оторвало ногу в ДТП с мопедом

Posted 5 июня 2019, 10:38
Published 5 июня 2019, 10:38
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
Авария произошла в хуторе Николаевском на улице Почтовой возле дома № 8. По предварительным данным, 15-летняя девочка за рулем мопеда не справилась с управлением и врезалась в колесоотбойный брус.
«В результате аварии пострадавшая получила травму головы и травматическую ампутацию левой ноги», — отметили в ведомстве.
Мать девочки рассказала, что купила мопед для себя, дочь поехала кататься без ее ведома. По закону, к управлению мопедами допускаются граждане не моложе 16 лет и при наличии водительских прав категории «М», либо любой категории. Полиция призывает родителей ограничить доступ детей, не имеющих права на управление скутерами и мопедами, к транспортным средствам.
Напомним, в Ростове-на-Дону во вторник вечером произошла авария с участием машины и мотоцикла, один человек пострадал.
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