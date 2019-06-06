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Posted 6 июня 2019, 09:55

Published 6 июня 2019, 09:55

Modified 1 октября, 13:47

Updated 1 октября, 13:47

Экс-главу бюро медико-социальной экспертизы в Азове поймали на взятках

6 июня 2019, 09:55
В Азове завели уголовное дело в отношении бывшего начальника бюро медико-социальной экспертизы за получение взяток, сообщили в региональном УСКР.

«В 2017–2018 годах госслужащая получала взятки от людей за выдачу им справок об инвалидности», — пояснили в управлении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В данный момент проводится следственные действия.

Если вина подозреваемой будет доказана, то ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Ростове осудили 42-летнего местного жителя за попытку дачи взятки сотруднику Пограничного управления ФСБ. Его приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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