Почему Ростовская область вымрет через 191 год

При этом, по словам специалиста, родители продолжают транслировать детям старые ценности. «И они ожидают, что ребенок вольется в современное общество, которое уже совсем не по тем законам работает. Что я имею в виду? Работай, учись, и ты добьешься успеха — это больше не работает. Никто не направит тебя на работу и то, что ты отличник, не поможет тебе построить карьеру. И поколение невротизируется до состояний нездоровых: дети болеют, находятся в нервных расстройствах из-за сдачи ЕГЭ, из-за сессий», — сообщила Нефедченко. По ее словам, на этом фоне развиваются психические расстройства. «Люди нового поколения не способны чувствовать себя уверенно, стабильно, спокойно. Они все еще дети, потому что все, что они делают, делают для своих родителей до сих пор, до 22-23 лет. Часто звучит фраза: „Я получаю образование для мамы“. И соответственно, пока ты что-то делаешь для мамы — ты не взрослый», — заключила она. По ее мнению, чтобы человек стал взрослым, ему нужно понять, что нужно ему, а не его родителям. «И кому заводить детей? Детям? Детей должны заводить взрослые, а взрослеют люди к 25 годам, а то и старше», — добавила психолог.