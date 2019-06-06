Почему Ростовская область вымрет через 191 год

Что уже делают
Согласно данным сайта правительства региона, сейчас в Ростовской области живут 4,2 миллиона человек. В регионе действует несколько программ (в том числе Комплексный план на 2016–2020 годы и «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»). Они предусматривают ежемесячные выплаты на первого ребенка, на второго и более, деньги для тех, кто стал родителями тройни, выделение участков для многодетных и так далее.
Несмотря на все эти меры, людей в Ростовской области становится все меньше. По данным Ростовстата, с января по март 2019 года в регионе родились девять тысяч человек, а умерли — больше 14 тысяч. Естественная убыль составила больше 5,5 тысяч жителей. За три месяца прошлого года в регионе исчезли 4,6 тысячи человек, то есть эта цифра растет.
Если предположить, что каждые три месяца в Ростовской области будет выбывать по 5,5 тысяч человек, то через 191 год в регионе уже не будет никого (Конечно, если мы отбросим миграцию и прочие условия, которые также влияют на численность населения).
Мало мер
Депутат гордумы Ростова от «Справедливой России» Анатолий Котляров считает, что мер по стимулированию рождаемости недостаточно. «Знаете, то, что говорит государство, оно должно делать. Многодетным семьям выдают земельные участки. Ростовчанам дали в Аксайском районе территории, где шестой год нет даже света. То есть человек с этим участком ничего не может сделать. У него появилось имущество и налог на него, больше ничего», — рассказал он. Кроме этого, по словам Котлярова, семьи не могут провести коммуникации сами, потому что это очень дорого.
Он считает, что суммы «детских» после трех лет, 100 рублей, «просто смешная сумма». «Сейчас идет просадка населения, потому что внуки войны, плюс последствия 90-х. Но государство это ничем не компенсирует. Нам нужны серьезные меры социальной поддержки», — уверен депутат. Он привел в пример Америку: там выгодно иметь детей. «Если у тебя пять-шесть детей, то минимум на пропитание деньги будут, люди от голода не умрут. А у нас пять детей — это все, можно застрелиться», — добавил Котляров. Также он посоветовал обратиться к опыту Германии, где «если женщина родила, то ей и работать, в принципе, не нужно». «А пособие платят, пока ребенку 28 лет не исполнится», — добавил политик.
Кроме этого, он считает, что можно воспользоваться историей царской России. «При правлении Николая II увеличилось население в два раза, демографическая проблема была решена. Во время переселения людям давались подъемные, они могли в чистом поле построиться. Там был целый комплекс мер», — рассказал Котляров. По его словам, современной России также нужно разработать комплексные меры поддержки, которые будут не только учитывать выплаты родителям, но и давать уверенность, что эти дети смогут в дальнейшем устроиться на работу.
Лечить
Депутат Заксобрания Ростовской области, руководитель фракции ЛДПР Евгений Федяев одной из причин убыли населения назвал проблемы с медициной. «Недавно ко мне поступило обращение, что в городе Донецке закрыли роддом. То есть считается, что город с населением в 50 тысяч человек недостоин иметь у себя роддом. Роженицы должны ехать в Каменск-Шахтинский, это порядка 30 километров от Донецка», — сообщил он. Федяев отметил, что всех на сохранение не положат, возникнут ситуации, когда роженицы будут вызывать скорую помощь (а там, по его словам, не хватает персонала, оборудования), и их будут вести 30 километров по нашим дорогам. «Конечно, в этих условиях не у всех есть возможность рожать», — заключил он.
Он рассказал о закрытии женских консультаций в Таганроге. «Теперь нужно приехать в другую часть города, выстоять там очередь. Это тоже создает трудности и барьеры для потенциальных рожениц. Это время, это затраты и это угроза получить несвоевременную помощь», — считает политик.
Депрессия и инфантильность
Семейный психолог Ирина Нефедченко считает, что падение рождаемости может быть связано с психологическими проблемами молодых людей. «Люди, которые сейчас входят в детородный период, поголовно либо депрессивны, либо инфантильны. Они не готовы к рождению детей от слова «совсем», — рассказала Нефедченко.
По ее словам, молодые люди страдают из-за внутренних конфликтов. «Сейчас западные идеи на развитие индивидуальности, профессии, карьеры захватили умы нашей молодежи, но при этом положение в стране такое же, как было раньше. Реализоваться гиперсложно», — полагает психолог.
При этом, по словам специалиста, родители продолжают транслировать детям старые ценности. «И они ожидают, что ребенок вольется в современное общество, которое уже совсем не по тем законам работает. Что я имею в виду? Работай, учись, и ты добьешься успеха — это больше не работает. Никто не направит тебя на работу и то, что ты отличник, не поможет тебе построить карьеру. И поколение невротизируется до состояний нездоровых: дети болеют, находятся в нервных расстройствах из-за сдачи ЕГЭ, из-за сессий», — сообщила Нефедченко. По ее словам, на этом фоне развиваются психические расстройства. «Люди нового поколения не способны чувствовать себя уверенно, стабильно, спокойно. Они все еще дети, потому что все, что они делают, делают для своих родителей до сих пор, до 22-23 лет. Часто звучит фраза: „Я получаю образование для мамы“. И соответственно, пока ты что-то делаешь для мамы — ты не взрослый», — заключила она. По ее мнению, чтобы человек стал взрослым, ему нужно понять, что нужно ему, а не его родителям. «И кому заводить детей? Детям? Детей должны заводить взрослые, а взрослеют люди к 25 годам, а то и старше», — добавила психолог.