Пропавшего инвалида разыскивают в Ростовской области

Мужчина перенес инсульт, он является инвалидом второй группы. Он плохо говорит и может находиться в Ростове, Батайске или Аксае.
«На пропавшем были надеты белая майка, синие джинсы и шлепки. Также с собой он взял кепку с надписью Oriflame», — сказано в сообщении.
Отмечается, что денег при себе у мужчины не было. Его рост составляет 1,7 метра.
Ранее в Волгодонске удалось разыскать мальчика, который пропал в торговом центре. В ТЦ он находился вместе с матерью, после чего она его потеряла.
Кроме того, в Ростове начался розыск 13-летний Ники Бондуренко, которая пропала несколько дней назад.