rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пропавшего инвалида разыскивают в Ростовской области

6 июня 2019, 05:23
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростовской области идет розыск пропавшего мужчины, который является инвалидом, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Мужчина перенес инсульт, он является инвалидом второй группы. Он плохо говорит и может находиться в Ростове, Батайске или Аксае.

«На пропавшем были надеты белая майка, синие джинсы и шлепки. Также с собой он взял кепку с надписью Oriflame», — сказано в сообщении.

Отмечается, что денег при себе у мужчины не было. Его рост составляет 1,7 метра.

Ранее в Волгодонске удалось разыскать мальчика, который пропал в торговом центре. В ТЦ он находился вместе с матерью, после чего она его потеряла.

Кроме того, в Ростове начался розыск 13-летний Ники Бондуренко, которая пропала несколько дней назад.

Материалы по теме
В Ростове разыскали мать, которая забыла ребенка в таксиПропавшую школьницу разыскали в Ростовской областиПропавшего в торговом центре ребенка разыскали в Волгодонске
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00