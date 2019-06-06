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Posted 6 июня 2019, 04:57

Published 6 июня 2019, 04:57

Modified 1 октября, 13:47

Updated 1 октября, 13:47

Пытавшегося подкупить полицейского будут судить в Ростовской области

6 июня 2019, 04:57
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении местного жителя, пытавшегося подкупить сотрудника полиции, рассказали в региональной прокуратуре.

В Чертковском районе в апреле сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились грецкие орехи. Показать документы на товар водитель не смог.

«На следующий день в отдел полиции приехал владелец груза и предложил решить этот вопрос за деньги. Он передал 50 тысяч рублей, чтобы избежать административного расследования», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после передачи взятки мужчину задержали и завели в отношении него уголовное дело. Сейчас его направили в районный суд для рассмотрения по существу.

Если вина фигуранта будет доказана, то ему грозит до восьми лет колонии.

Ранее ростовчанку приговорили к тремя годам условно за посредничество в передаче взятки.

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