Пытавшегося подкупить полицейского будут судить в Ростовской области

Posted 6 июня 2019, 04:57
Published 6 июня 2019, 04:57
Modified 1 октября, 13:47
Updated 1 октября, 13:47
В Чертковском районе в апреле сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились грецкие орехи. Показать документы на товар водитель не смог.
«На следующий день в отдел полиции приехал владелец груза и предложил решить этот вопрос за деньги. Он передал 50 тысяч рублей, чтобы избежать административного расследования», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после передачи взятки мужчину задержали и завели в отношении него уголовное дело. Сейчас его направили в районный суд для рассмотрения по существу.
Если вина фигуранта будет доказана, то ему грозит до восьми лет колонии.
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