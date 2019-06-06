Ученые исследовали последствия непостоянного графика сна

Со слов специалистов, даже час сдвига в режиме сна и бодрствования имел ключевое значение. Люди, просыпающиеся в разные промежутки времени, имели на двадцать семь процентов больший риск приобрести гипертонию, ожирение или иное расстройство. Исследователи акцентировали внимание на циркадных ритмах как причине данного эффекта. Указанные ритмы отвечают за уровень гормонов в организме, оказывая влияние на выброс инсулина в кровь.