Ученые исследовали последствия непостоянного графика сна

Так, в результате было установлено, что сбой графика на час и выше — фактор развития гипертонии, диабета, ожирения и других нарушений обмена веществ на двадцать семь процентов.
Газета “Известия” пишет, что на протяжении шести лет исследователи следили за группой из более двух тысяч человек, возрастом от сорока пяти до восьмидесяти четырех лет. Так, были выявлены кардинальные различия в нарушенном обмене веществ, обусловленном регулярностью режима сна.
Со слов специалистов, даже час сдвига в режиме сна и бодрствования имел ключевое значение. Люди, просыпающиеся в разные промежутки времени, имели на двадцать семь процентов больший риск приобрести гипертонию, ожирение или иное расстройство. Исследователи акцентировали внимание на циркадных ритмах как причине данного эффекта. Указанные ритмы отвечают за уровень гормонов в организме, оказывая влияние на выброс инсулина в кровь.