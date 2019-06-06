В Новочеркасске иномарка сбила ремонтировавшего машину водителя

Posted 6 июня 2019, 15:09
Published 6 июня 2019, 15:09
Modified 1 октября, 13:45
Updated 1 октября, 13:45
Авария произошла в 7.30 утра на проспекте Платовский, возле дома № 106. По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки наехал на 61-летнего мужчину, который ремонтировал «ВАЗ-2115».
«В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. По факту происшествия проводится проверка», - отметили в ведомстве.
В Милютинском районе Ростовской области во вторник днем 15-летняя девочка врезалась на мопеде в брус, в результате аварии девочке оторвало ногу.
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