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В Ростове 4,3 тыс детей из малоимущих семей бесплатно отдохнут в санаториях

6 июня 2019, 12:06
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону закупили 4,3 тысячи путевок для детей из малоимущих семей на отдых в санаторные и загородные лагеря, сообщила на пресс-конференции директор департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону Ирина Шувалова.

3,3 тысячи детей проведут каникулы в санаторных учреждениях: два из них расположены в Неклиновском районе, один санаторий находится на побережья Черного моря. Еще тысяча путевок приобретены в загородные лагеря Неклиновского района.

«Уже 1410 ребятишек из Ростова уехали в первый поток на отдых. На сегодняшний день мы получаем хорошие отзывы как от родителей, так и от школьников.

Помимо малоимущих семей, все родители могут получить компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в размере 50% без учета доходов, если доход семьи ниже прожиточного минимума (10286 рублей на одного члена семьи — прим. ред.), то родители могут получить компенсацию в размере 100% от стоимости путевки. Если ниже полуторакратного прожиточного минимума — в размере 90%», — отметила Ирина Шувалова.

Всего же в Ростове летом работают 73 пришкольных лагеря, где отдохнут более десяти тысяч ребят.

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