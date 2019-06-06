В Ростове 4,3 тыс детей из малоимущих семей бесплатно отдохнут в санаториях

Помимо малоимущих семей, все родители могут получить компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в размере 50% без учета доходов, если доход семьи ниже прожиточного минимума (10286 рублей на одного члена семьи — прим. ред.), то родители могут получить компенсацию в размере 100% от стоимости путевки. Если ниже полуторакратного прожиточного минимума — в размере 90%», — отметила Ирина Шувалова.