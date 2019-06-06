В Ростове открыли 73 пришкольных лагеря

Кроме этого, в Ростове летом продолжают функционировать 21 учреждение дополнительного образования. Здесь разработаны интересные краткосрочные программы, дети могут попробовать себя в нескольких направлениях. Чернышова добавила, что это важно для тех детей, которые в сентябре будут делать выбор — в какой кружок или секцию записаться.