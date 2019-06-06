В Ростове открыли 73 пришкольных лагеря

Posted 6 июня 2019, 07:58
Published 6 июня 2019, 07:58
Modified 1 октября, 14:02
Updated 1 октября, 14:02
Дети смогут находиться в бесплатных пришкольных лагерях с 8.30 до 14.30. Школьники будут посещать культурно-массовые мероприятия, театры и исторические места по всему региону. Также для ребят разработали пешеходные экскурсии.
«Всего в городе будут работать 73 пришкольных лагеря. Программа разработана в каждом лагере, для родителей, которые оставили ребенка в городе — это хорошая возможность сделать отдых ребенка разнообразным на протяжении всех летних каникул», — отметила Чернышова.
Кроме этого, в Ростове летом продолжают функционировать 21 учреждение дополнительного образования. Здесь разработаны интересные краткосрочные программы, дети могут попробовать себя в нескольких направлениях. Чернышова добавила, что это важно для тех детей, которые в сентябре будут делать выбор — в какой кружок или секцию записаться.
Всего же в этом году в пришкольных лагерях в Ростове-на-Дону отдохнут более 10 тысяч ребят. С каждым годом, как отметила Чернышова, эта цифра растет.
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