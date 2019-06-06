В Ростове подросткам летом предложат работу за 13 тысяч рублей

Ребята от 14 до 18 лет смогут найти подработку в летний период в Ростове-на-Дону. ЦЗН города предлагает вакансии с занятостью не более четырех часов в день для школьников до 15 лет, а для подростков от 16 до 18 лет — до семи часов в день.