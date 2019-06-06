В Ростове подросткам летом предложат работу за 13 тысяч рублей

Posted 6 июня 2019, 08:12
Published 6 июня 2019, 08:12
Modified 1 октября, 15:36
Updated 1 октября, 15:36
Ребята от 14 до 18 лет смогут найти подработку в летний период в Ростове-на-Дону. ЦЗН города предлагает вакансии с занятостью не более четырех часов в день для школьников до 15 лет, а для подростков от 16 до 18 лет — до семи часов в день.
«Зарплата подростку не должна быть менее минимального размера оплаты труда. В текущем году она установлена на уровне 11 280 рублей. Также Служба занятости платит подросткам материальную поддержку, ежемесячно эта сумма составляет 2250 рублей», — отметила Заика.
Предположительно, в этом году в Ростове временно будут трудоустроены около трех тысяч подростков.
Ранее ростовчане пожаловались на гуляющих по заброшенной стройке детей. Горожане призвали родителей следить за своими детьми.
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