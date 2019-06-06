Власти Ростова обратились в прокуратуру из-за проблем с водой

Для защиты прав горожан обращения были переданы в несколько инстанций, в том числе Госжилинспекцию региона, региональный Минпром, прокуратуру и УФАС. Также идет подготовка иска в суд, чтобы обязать ресурсоснабжающую компанию заменить изношенные участки.