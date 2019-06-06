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Власти Ростова обратились в прокуратуру из-за проблем с водой

6 июня 2019, 06:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
Администрация Ростова-на-Дону обратилась в прокуратуру из-за возникших проблем с горячей водой, рассказали в мэрии.

Для защиты прав горожан обращения были переданы в несколько инстанций, в том числе Госжилинспекцию региона, региональный Минпром, прокуратуру и УФАС. Также идет подготовка иска в суд, чтобы обязать ресурсоснабжающую компанию заменить изношенные участки.

Местным жителям напомнили, что они имеют право потребовать компенсацию за отсутствие воды. По закону, горячее водоснабжение нельзя выключать более чем на две недели.

Напомним, в начале мая в городе прошли гидравлические испытания теплосетей и с 26 числа начали подавать воду в дома. Однако завершить процесс не удалось из-за обнаруженных дефектов.

На момент понедельника, в городе более 240 домов оставались без горячей воды.

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#Новости#Новости Ростова#Илья Ульянов#Общество
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