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Аварийный дом на Станиславского в Ростове хотят снести

7 июня 2019, 14:11
Фото: 2gis.ru
В Ростове-на-Дону рассматривается вопрос о сносе разрушающегося многоквартирного дома, расположенного на Станиславского, 264, сообщили в городской администрации.

У дома уже начала обрушаться кирпичная кладка с южной стороны, также оторвались установленные маяки наблюдения. Теперь будет поднять вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Жильцов дома предупредили об опасности и предложили переселиться в помещения маневренного фонда. Полицейские обеспечат соблюдение общественного порядка при отселении.

«Уже имеется опыт оперативной работы по расселению подобных домов, которые могут обрушиться, поэтому нужно сделать все слаженно, быстро и четко», — сказано в сообщении.

Отмечается, что судьбу строения решат жильцы вместе со специалистами.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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