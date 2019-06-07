Аварийный дом на Станиславского в Ростове хотят снести

У дома уже начала обрушаться кирпичная кладка с южной стороны, также оторвались установленные маяки наблюдения. Теперь будет поднять вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Жильцов дома предупредили об опасности и предложили переселиться в помещения маневренного фонда. Полицейские обеспечат соблюдение общественного порядка при отселении.
«Уже имеется опыт оперативной работы по расселению подобных домов, которые могут обрушиться, поэтому нужно сделать все слаженно, быстро и четко», — сказано в сообщении.
Отмечается, что судьбу строения решат жильцы вместе со специалистами.