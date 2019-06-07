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Банкротство пенсионерки и закрытое кладбище: какими судами закончилась весна на Дону

7 июня 2019, 10:48
Фото: freepik / freepik.com
В Ростовской области предприятия судятся из-за слова, а простые жители требуют признать их банкротами. RostovGazeta составила топ самых громких судебных процессов мая.

1. Недоблагоустроенное кладбище

В декабре 2018 года в Мясниковском районе Ростовской области завершилось строительство нового кладбища, но вот до сих пор оно не запущено в эксплуатацию. Все дело в том, что при посещении кладбища депутаты нашли множество нарушений, которые подрядчик, организация ООО «ДРСУ Юга», должна была устранить. И за эти работы организация уже получила более 260 миллионов рублей. Теперь администрация Ростова хочет взыскать неустойку, так как работы были выполнены не в срок, да и качество вызвало определенные вопросы: кладбище не озеленили, не проложили на территории тротуары, не выровняли поверхность территории и не убрали строительный мусор. Арбитражный суд принял исковое заявление от властей Ростова к производству.

Фото: pxhere.com

2. Молодая девушка, а уже банкрот

Оказывается, что банкротом в Ростовской области могут признаваться не только крупные компании, бизнесмены, но и молодые мамы. Жительница Азова, 28-летняя молодая мама, получила денежные средства в 22 микрофинансовых организациях и банке на общую сумму более 600 тысяч рублей. Сейчас у молодой замужней девушки грудной ребенок, она не работает, так как находится в декретном отпуске, и, соответственно, денег взять негде. Поэтому она обратилась в суд с просьбой объявить ее финансово несостоятельной, ссылаясь на невозможность погасить долги по кредитам. Суд удовлетворил ее заявление, и теперь имущество будет выставлено на продажу для погашения долгов.

3. «Мишкино» закрылось, а долги остались

В апреле кондитерская фабрика приостановила работу из-за финансовых проблем. Как сообщали власти, это временное решение, и они помогут предприятию восстановиться. Однако Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения на кондитерской фабрике, так как на компанию подали в суд кредиторы: «ООО «Инвест» из Азова, «Азово-Донская компания», предприниматель Артур Петросьянц. Сейчас крупнейшим кредитором «Мишкино» является ООО «Ювента», которому кондитерская фабрика должна 1,4 миллиарда рублей.

Фото: vk.com/mishkino_conf

4. Не поделили слово

АО «Тацинский молочный завод» — истец потребовал в суде, чтобы ответчики — ООО «Тацинская усадьба» и ООО «Торговый дом «Тацинский молочный завод»» исключили из фирменного наименования слово «Тацинский». Ведь, по словам истца, названия компаний сходны «до степени смешения». Ростовский Арбитражный суд удовлетворил требования истца. В отношении «Торгового дома «РМК» производство по делу прекращено. ООО «Тацинская усадьба» обязано исключить слово «Тацинская» из фирменного названия, перерегистрироваться и внести соответствующие изменения в устав.

5. Пенсионерка задолжала почти 140 миллионов рублей

Пенсионерка из Сальского района Ростовской области призналась, что не может погасить долг перед банком, и попросила суд признать ее банкротом. Задолженность составляет 500 тысяч рублей. Однако с пенсионерки также потребовали в пользу крупного федерального банка 137 миллионов рублей. Согласно материалам дела, это долги по кредитным обязательствам нескольких фирм, поручителем по которым выступала женщина. Сейчас у пенсионерки производятся удержания из пенсии для погашения задолженности. Суд в Ростове удовлетворил заявление пожилой женщины.

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