Банкротство пенсионерки и закрытое кладбище: какими судами закончилась весна на Дону

В декабре 2018 года в Мясниковском районе Ростовской области завершилось строительство нового кладбища, но вот до сих пор оно не запущено в эксплуатацию. Все дело в том, что при посещении кладбища депутаты нашли множество нарушений, которые подрядчик, организация ООО «ДРСУ Юга», должна была устранить. И за эти работы организация уже получила более 260 миллионов рублей. Теперь администрация Ростова хочет взыскать неустойку, так как работы были выполнены не в срок, да и качество вызвало определенные вопросы: кладбище не озеленили, не проложили на территории тротуары, не выровняли поверхность территории и не убрали строительный мусор. Арбитражный суд принял исковое заявление от властей Ростова к производству.