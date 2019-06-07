Банкротство пенсионерки и закрытое кладбище: какими судами закончилась весна на Дону

1. Недоблагоустроенное кладбище
В декабре 2018 года в Мясниковском районе Ростовской области завершилось строительство нового кладбища, но вот до сих пор оно не запущено в эксплуатацию. Все дело в том, что при посещении кладбища депутаты нашли множество нарушений, которые подрядчик, организация ООО «ДРСУ Юга», должна была устранить. И за эти работы организация уже получила более 260 миллионов рублей. Теперь администрация Ростова хочет взыскать неустойку, так как работы были выполнены не в срок, да и качество вызвало определенные вопросы: кладбище не озеленили, не проложили на территории тротуары, не выровняли поверхность территории и не убрали строительный мусор. Арбитражный суд принял исковое заявление от властей Ростова к производству.
2. Молодая девушка, а уже банкрот
Оказывается, что банкротом в Ростовской области могут признаваться не только крупные компании, бизнесмены, но и молодые мамы. Жительница Азова, 28-летняя молодая мама, получила денежные средства в 22 микрофинансовых организациях и банке на общую сумму более 600 тысяч рублей. Сейчас у молодой замужней девушки грудной ребенок, она не работает, так как находится в декретном отпуске, и, соответственно, денег взять негде. Поэтому она обратилась в суд с просьбой объявить ее финансово несостоятельной, ссылаясь на невозможность погасить долги по кредитам. Суд удовлетворил ее заявление, и теперь имущество будет выставлено на продажу для погашения долгов.
3. «Мишкино» закрылось, а долги остались
В апреле кондитерская фабрика приостановила работу из-за финансовых проблем. Как сообщали власти, это временное решение, и они помогут предприятию восстановиться. Однако Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения на кондитерской фабрике, так как на компанию подали в суд кредиторы: «ООО «Инвест» из Азова, «Азово-Донская компания», предприниматель Артур Петросьянц. Сейчас крупнейшим кредитором «Мишкино» является ООО «Ювента», которому кондитерская фабрика должна 1,4 миллиарда рублей.
4. Не поделили слово
АО «Тацинский молочный завод» — истец потребовал в суде, чтобы ответчики — ООО «Тацинская усадьба» и ООО «Торговый дом «Тацинский молочный завод»» исключили из фирменного наименования слово «Тацинский». Ведь, по словам истца, названия компаний сходны «до степени смешения». Ростовский Арбитражный суд удовлетворил требования истца. В отношении «Торгового дома «РМК» производство по делу прекращено. ООО «Тацинская усадьба» обязано исключить слово «Тацинская» из фирменного названия, перерегистрироваться и внести соответствующие изменения в устав.
5. Пенсионерка задолжала почти 140 миллионов рублей
Пенсионерка из Сальского района Ростовской области призналась, что не может погасить долг перед банком, и попросила суд признать ее банкротом. Задолженность составляет 500 тысяч рублей. Однако с пенсионерки также потребовали в пользу крупного федерального банка 137 миллионов рублей. Согласно материалам дела, это долги по кредитным обязательствам нескольких фирм, поручителем по которым выступала женщина. Сейчас у пенсионерки производятся удержания из пенсии для погашения задолженности. Суд в Ростове удовлетворил заявление пожилой женщины.