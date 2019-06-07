Бегающая по McDonald’s в Ростове крыса испортила аппетит посетителям

«Крыса в McDonald’s на улице Большой Садовой пришла поесть», — написали очевидцы.
Автор публикации разместил видео, на котором показал бегающего по территории грызуна. Ролик сняли в четверг днем.
«У нас по городу в целом постоянно бегают крысы, поэтому заведение здесь не виновато», — написала одна из пользователей в комментариях. Информации от McDonald’s по этому поводу не поступало.
Ранее в городе представители магазина «Пятерочка» на улице Космонавтов вызвали спецслужбы и потравили мышей после появления в соцсетях видео с грызуном в корзине покупателя. Тогда он обратился на «горячую линию» магазина, в результате чего были предприняты меры.