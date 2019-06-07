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Бегающая по McDonald’s в Ростове крыса испортила аппетит посетителям

7 июня 2019, 06:52
Фото: flickr.com
В Ростове-на-Дону в заведении McDonald’s обнаружили крысу, рассказали посетители в социальной сети «ВКонтакте».

«Крыса в McDonald’s на улице Большой Садовой пришла поесть», — написали очевидцы.

Автор публикации разместил видео, на котором показал бегающего по территории грызуна. Ролик сняли в четверг днем.

«У нас по городу в целом постоянно бегают крысы, поэтому заведение здесь не виновато», — написала одна из пользователей в комментариях. Информации от McDonald’s по этому поводу не поступало.

Ранее в городе представители магазина «Пятерочка» на улице Космонавтов вызвали спецслужбы и потравили мышей после появления в соцсетях видео с грызуном в корзине покупателя. Тогда он обратился на «горячую линию» магазина, в результате чего были предприняты меры.

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#Новости#Происшествия
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