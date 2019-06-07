Бегающая по McDonald’s в Ростове крыса испортила аппетит посетителям

Ранее в городе представители магазина «Пятерочка» на улице Космонавтов вызвали спецслужбы и потравили мышей после появления в соцсетях видео с грызуном в корзине покупателя. Тогда он обратился на «горячую линию» магазина, в результате чего были предприняты меры.