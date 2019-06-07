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Более 200 нарушений выявили в работе таксистов в Ростове

7 июня 2019, 06:05
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону состоялись проверки работы такси, в результате чего зафиксировали более 200 нарушений, рассказали в правительстве региона.

В операции «Такси» поучаствовали сотрудники регионального Минтранса и полицейские. Рейды были направлены на пресечение нелегальных перевозок, а также нарушений.

«С 20 мая по 4 июня выявили около 200 нарушений, в том числе 40 были связаны с работой без необходимой лицензии», — сказано в сообщении.

В некоторых случаях не проводился предрейсовый медицинский осмотр, штраф за это нарушение составляет 30 тысяч рублей для перевозчика. При этом по сравнению с рейдами в минувшем году, наблюдается положительная динамика. Число нарушений уменьшилось на 34%, вдвое снизилось и количество водителей, попавшихся на отсутствии предрейсового медосмотра и техконтроля.

Всего в регионе действуют свыше 13 тысяч разрешений на перевозку, в Ростове числятся 2,5 тысячи легальных такси.

Ранее появилась информация, что в регионе проверили 131 автомобиль, имеющий маркировку такси и выявили 52 нарушителя.

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