Более 200 нарушений выявили в работе таксистов в Ростове

В операции «Такси» поучаствовали сотрудники регионального Минтранса и полицейские. Рейды были направлены на пресечение нелегальных перевозок, а также нарушений.
«С 20 мая по 4 июня выявили около 200 нарушений, в том числе 40 были связаны с работой без необходимой лицензии», — сказано в сообщении.
В некоторых случаях не проводился предрейсовый медицинский осмотр, штраф за это нарушение составляет 30 тысяч рублей для перевозчика. При этом по сравнению с рейдами в минувшем году, наблюдается положительная динамика. Число нарушений уменьшилось на 34%, вдвое снизилось и количество водителей, попавшихся на отсутствии предрейсового медосмотра и техконтроля.
Всего в регионе действуют свыше 13 тысяч разрешений на перевозку, в Ростове числятся 2,5 тысячи легальных такси.
Ранее появилась информация, что в регионе проверили 131 автомобиль, имеющий маркировку такси и выявили 52 нарушителя.