Более 200 нарушений выявили в работе таксистов в Ростове

В некоторых случаях не проводился предрейсовый медицинский осмотр, штраф за это нарушение составляет 30 тысяч рублей для перевозчика. При этом по сравнению с рейдами в минувшем году, наблюдается положительная динамика. Число нарушений уменьшилось на 34%, вдвое снизилось и количество водителей, попавшихся на отсутствии предрейсового медосмотра и техконтроля.