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Движение на Нариманова в Ростове станет односторонним

7 июня 2019, 05:18
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в части улицы Нариманова временно организуют одностороннее движение, рассказали в городской администрации.

Схему движения на Нариманова изменят на период с 25 июня по 31 августа. Это касается участка от переулка Бориславский до улицы Бодрая.

"Движение на этом участке станет односторонним в восточном направлении. В это время пройдут работы по реконструкции канализационного коллектора", - пояснили в администрации.

До этого на все лето в области ввели ограничения движения для грузовиков. Водители не имеют права передвигаться по федеральным дорогам в жаркую погоду. Таким образом власти хотят сохранить покрытие проезжей части.

Стало также известно, что проезд закроют на Лермонтовской от проспекта Буденновский до дома № 48 по Лермонтовской. Ограничения будут действовать с 1 июля до 31 августа.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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