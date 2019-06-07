Движение на Нариманова в Ростове станет односторонним

Схему движения на Нариманова изменят на период с 25 июня по 31 августа. Это касается участка от переулка Бориславский до улицы Бодрая.
"Движение на этом участке станет односторонним в восточном направлении. В это время пройдут работы по реконструкции канализационного коллектора", - пояснили в администрации.
До этого на все лето в области ввели ограничения движения для грузовиков. Водители не имеют права передвигаться по федеральным дорогам в жаркую погоду. Таким образом власти хотят сохранить покрытие проезжей части.
Стало также известно, что проезд закроют на Лермонтовской от проспекта Буденновский до дома № 48 по Лермонтовской. Ограничения будут действовать с 1 июля до 31 августа.