Контракты на 187 млрд руб заключил глава Ростовской области на ПМЭФ-2019

Еще один крупный контракт заключили глава региона Василий Голубев и гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. До 2021 года компания откроет в регионе около 500 магазинов, изменив дизайн почти 400 существующих. Сейчас доля товаров, произведенных в Ростовской области, которые представлены на полках «Магнитов», составляет более 7%.