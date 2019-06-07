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Контракты на 187 млрд руб заключил глава Ростовской области на ПМЭФ-2019

7 июня 2019, 13:14
Фото: Пресс-служба Губернатора Ростовской области
Делегация от Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает правительство региона.

Делегация прибыла в Санкт-Петербург, где у нее была намечена насыщенная программа. Василий Голубев провел деловые встречи и переговоры.

В четверг состоялась встреча с представителями международной делегации Abbott Laboratories, где затронули тему сотрудничества в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Также состоялись переговоры губернатора с главой компании Thomas Vendome Investment Жан-Пьером Тома по вопросам привлечения в экономику региона иностранных инвестиций.

Кроме того, на площадке форума прошло заседание консультативной комиссии Государственного совета РФ, участником которого стал Василий Голубев. На встрече обсудили национальные проекты в рамках возможностей бюджетов регионов.

Правительство Ростовской области подписало ряд инвестиционных контрактов.

Так, масштабные инвестиции ждут «Новошахтинский завод нефтепродуктов», на форуме было подписано соглашение между правительством области и компанией «Юг Энерго». Организация в период с 2020 по 2030 годы инвестирует в развитие предприятия 177 миллиардов рублей, появятся до 1 тысячи рабочих мест.

Кроме того, производитель кормов для животных Mars удвоит свои мощности в регионе, о чем было подписано соответствующее соглашение. Инвестиции составят 1,1 миллиарда рублей.

На площадке форума «Балтика» и область договорились о продолжении взаимодействия и подписали соглашение. Они сотрудничают в социально-экономической сфере, а также в сфере экологии.

В ходе переговоров заинтересованные лица обсудили вопросы регулирования рынка слабоалкогольной продукции и законодательные инициативы, которые могут оказать влияние на развитие отрасли.

Еще один крупный контракт заключили глава региона Василий Голубев и гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. До 2021 года компания откроет в регионе около 500 магазинов, изменив дизайн почти 400 существующих. Сейчас доля товаров, произведенных в Ростовской области, которые представлены на полках «Магнитов», составляет более 7%.

На встрече с заместителем председателя правления банка ВТБ Денисом Бортниковым, Василий Голубев заключил соглашение, по которому стороны расширят сотрудничество в сфере инвестиционного и проектного финансирования, здравоохранения и инфраструктурного строительства, будут развивать систему кредитования физических и юридических лиц, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, участвовать в реализации программ по обеспечению доступным жильем населения.

Фото: Пресс-служба Губернатора Ростовской области

Ведущий международный изготовитель табачной продукции JTI (Japan Tobacco International) вложит 12 миллионов долларов в вошедший в группу компаний в 2018 году «Донской табак».

Проводимый с 1997 года форум является уникальным событием в мире экономики и бизнеса. С 2006 года он проходит при участии президента России Владимира Путина.

#Новости#Экономика
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