Контракты на 187 млрд руб заключил глава Ростовской области на ПМЭФ-2019

Делегация прибыла в Санкт-Петербург, где у нее была намечена насыщенная программа. Василий Голубев провел деловые встречи и переговоры.
В четверг состоялась встреча с представителями международной делегации Abbott Laboratories, где затронули тему сотрудничества в рамках реализации нацпроекта «Демография».
Также состоялись переговоры губернатора с главой компании Thomas Vendome Investment Жан-Пьером Тома по вопросам привлечения в экономику региона иностранных инвестиций.
Кроме того, на площадке форума прошло заседание консультативной комиссии Государственного совета РФ, участником которого стал Василий Голубев. На встрече обсудили национальные проекты в рамках возможностей бюджетов регионов.
Правительство Ростовской области подписало ряд инвестиционных контрактов.
Так, масштабные инвестиции ждут «Новошахтинский завод нефтепродуктов», на форуме было подписано соглашение между правительством области и компанией «Юг Энерго». Организация в период с 2020 по 2030 годы инвестирует в развитие предприятия 177 миллиардов рублей, появятся до 1 тысячи рабочих мест.
Кроме того, производитель кормов для животных Mars удвоит свои мощности в регионе, о чем было подписано соответствующее соглашение. Инвестиции составят 1,1 миллиарда рублей.
На площадке форума «Балтика» и область договорились о продолжении взаимодействия и подписали соглашение. Они сотрудничают в социально-экономической сфере, а также в сфере экологии.
В ходе переговоров заинтересованные лица обсудили вопросы регулирования рынка слабоалкогольной продукции и законодательные инициативы, которые могут оказать влияние на развитие отрасли.
Еще один крупный контракт заключили глава региона Василий Голубев и гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. До 2021 года компания откроет в регионе около 500 магазинов, изменив дизайн почти 400 существующих. Сейчас доля товаров, произведенных в Ростовской области, которые представлены на полках «Магнитов», составляет более 7%.
На встрече с заместителем председателя правления банка ВТБ Денисом Бортниковым, Василий Голубев заключил соглашение, по которому стороны расширят сотрудничество в сфере инвестиционного и проектного финансирования, здравоохранения и инфраструктурного строительства, будут развивать систему кредитования физических и юридических лиц, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, участвовать в реализации программ по обеспечению доступным жильем населения.
Ведущий международный изготовитель табачной продукции JTI (Japan Tobacco International) вложит 12 миллионов долларов в вошедший в группу компаний в 2018 году «Донской табак».
Проводимый с 1997 года форум является уникальным событием в мире экономики и бизнеса. С 2006 года он проходит при участии президента России Владимира Путина.