Купить гипс за свой счет предложили жителю Ростова в травмпункте

Мужчина обратился в травмпункт, расположенный на углу Кировского и Социалистической, по поводу перелома ноги. Пациент предоставил врачам все необходимые документы и медицинский полис, но столкнулся в с неожиданностью. «Сам в аптеку сходишь за гипсом и бинтом или тут отблагодаришь?», — услышал он заданный шепотом вопрос.