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Купить гипс за свой счет предложили жителю Ростова в травмпункте

7 июня 2019, 07:59
Фото: vk.com/rostovnadonu
Заплатить за гипс и бинты попросили обратившегося в травмпункт жителю Ростова-на-Дону, сообщается в городском паблике.

Мужчина обратился в травмпункт, расположенный на углу Кировского и Социалистической, по поводу перелома ноги. Пациент предоставил врачам все необходимые документы и медицинский полис, но столкнулся в с неожиданностью. «Сам в аптеку сходишь за гипсом и бинтом или тут отблагодаришь?», — услышал он заданный шепотом вопрос.

Мужчина, не желая спорить, заплатит за гипс и бинты 500 рублей. «Денег не жалко, но зачем тогда медицинский полис? Если так хочется заработать, то, может быть, устроиться в платные клиники?» — задает вопрос горожанин.

Некоторые пользователи посоветовали обратиться в полицию, а ряд юзеров отметил, что платить деньги никто никого не заставляет. «Могу сказать так, если у тебя есть деньги, то отблагодаришь, если нет — так наложат гипс», — написала одна из ростовчанок.

Напомним, в Челябинске на полу поликлиники обнаружили инвалида, которому отказали в приеме, потому что у него якобы не было документов.

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#Новости#Происшествия
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