Купить гипс за свой счет предложили жителю Ростова в травмпункте

Мужчина обратился в травмпункт, расположенный на углу Кировского и Социалистической, по поводу перелома ноги. Пациент предоставил врачам все необходимые документы и медицинский полис, но столкнулся в с неожиданностью. «Сам в аптеку сходишь за гипсом и бинтом или тут отблагодаришь?», — услышал он заданный шепотом вопрос.
Мужчина, не желая спорить, заплатит за гипс и бинты 500 рублей. «Денег не жалко, но зачем тогда медицинский полис? Если так хочется заработать, то, может быть, устроиться в платные клиники?» — задает вопрос горожанин.
Некоторые пользователи посоветовали обратиться в полицию, а ряд юзеров отметил, что платить деньги никто никого не заставляет. «Могу сказать так, если у тебя есть деньги, то отблагодаришь, если нет — так наложат гипс», — написала одна из ростовчанок.
Напомним, в Челябинске на полу поликлиники обнаружили инвалида, которому отказали в приеме, потому что у него якобы не было документов.