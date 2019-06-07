«Мисс Россия» поздравит выпускников в Азове

У уроженки Азова сейчас очень плотный график, но она хочет на несколько дней приехать домой. В городе она окажется в день проведения выпускных вечеров.
«Выпускников ожидает по-настоящему королевский бал, ведь их поздравит признанная королева красоты. Сюрпризы подготовили и для самой девушки», — пояснили в мэрии.
Кроме того, у Санько пройдет встреча с журналистами.
Напомним, 20-летняя Санько победила в конкурсе красоты в апреле. О себе она рассказывала, что любит рисование, живопись, поэзию, путешествия.