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«Мисс Россия» поздравит выпускников в Азове

7 июня 2019, 05:09
Фото: pixabay.com
В Азове Ростовской области выпускники школ услышат поздравления от обладательницы титула «Мисс Россия» Алины Санько, рассказали в городской администрации.

У уроженки Азова сейчас очень плотный график, но она хочет на несколько дней приехать домой. В городе она окажется в день проведения выпускных вечеров.

«Выпускников ожидает по-настоящему королевский бал, ведь их поздравит признанная королева красоты. Сюрпризы подготовили и для самой девушки», — пояснили в мэрии.

Кроме того, у Санько пройдет встреча с журналистами.

Напомним, 20-летняя Санько победила в конкурсе красоты в апреле. О себе она рассказывала, что любит рисование, живопись, поэзию, путешествия.

После этого донские депутаты предложили сделать Санько главным архитектором Ростова.

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