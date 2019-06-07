rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти 30 аптек закрыли в Ростовской области за нарушения

7 июня 2019, 19:37
Фото: pixabay.com
В Ростовской области по решению суда приостановили работу 27 аптек, которые допустили нарушения в работе, сообщает территориальный орган Росздравнадзора по региону.

«Всего суд вынес 27 решений о приостановлении деятельности аптек. Они принадлежат 14 юридическим лицам и 2 бизнесменам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 18 постановлений остались без изменения по решению Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Они вступили в законную силу.

Ранее в прокуратуре рассказали, что в поликлинике инвалиду отказались выписать рецепт на жизненно необходимое лекарство. Тогда от руководителя потребовали устранить недочеты.

Кроме того, в Таганроге двум инвалидам отказали в выплатах на дочь, которая является инвалидом.

Материалы по теме
Суд в Ростовской области подтвердил закрытие сети аптекАптеку наказали в Ростовской области за торговлю сиропом от кашляАптека в Ростове отказывала работнице в пособии по ходу за ребенком
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28