Почти 30 аптек закрыли в Ростовской области за нарушения

«Всего суд вынес 27 решений о приостановлении деятельности аптек. Они принадлежат 14 юридическим лицам и 2 бизнесменам», — сказано в сообщении.
Отмечается, что 18 постановлений остались без изменения по решению Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Они вступили в законную силу.
Ранее в прокуратуре рассказали, что в поликлинике инвалиду отказались выписать рецепт на жизненно необходимое лекарство. Тогда от руководителя потребовали устранить недочеты.
Кроме того, в Таганроге двум инвалидам отказали в выплатах на дочь, которая является инвалидом.