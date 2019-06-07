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«Россети» внедрят новую бренд-архитектуру

7 июня 2019, 11:28
Фото: rosseti.ru
Теперь у компании «Россети» появится новая, единая бренд-архитектура. Она была представлена на ПМЭФ-2019 (Петербургском международном экономическом форуме).

Изменения вступят в силу с июня 2019 года, информируют «Новые известия». Все компании холдинга будут использовать обновленное наименование, которое содержит торговый знак «Россети», а также функциональную или региональную привязку.

Внедрение нового бренда было одобрено Советом директоров группы 29 апреля. Теперь поэтапно будут производиться работы по замене фирменных элементов. При этом последние подвергнутся утилизации после окончания срока амортизации, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на утвержденный бюджет компаний.

По словам главы компании «Россети» Павла Ливинского, на данный момент холдинг присутствует в 80 регионах России. Предприятия, входящие в его состав, повышают количество и качество предоставляемых услуг и занимаются развитием электросетевой инфраструктуры. Поэтому переход на единую бренд-архитектуру является вполне логичным шагом, пояснил глава холдинга. Чтобы потребители из всех уголков страны видели, кто несет ответственность за качество и надежность электроснабжения, у компании должно быть единое имя, добавил Ливинский.

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