«Россети» внедрят новую бренд-архитектуру

По словам главы компании «Россети» Павла Ливинского, на данный момент холдинг присутствует в 80 регионах России. Предприятия, входящие в его состав, повышают количество и качество предоставляемых услуг и занимаются развитием электросетевой инфраструктуры. Поэтому переход на единую бренд-архитектуру является вполне логичным шагом, пояснил глава холдинга. Чтобы потребители из всех уголков страны видели, кто несет ответственность за качество и надежность электроснабжения, у компании должно быть единое имя, добавил Ливинский.