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Posted 7 июня 2019, 07:38

Published 7 июня 2019, 07:38

Modified 1 октября, 13:16

Updated 1 октября, 13:16

Ростовские депутаты выступили против прекращения доплат детям-инвалидам в РФ

7 июня 2019, 07:38
Депутаты Ростовской области обратятся к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой о защите прав детей-инвалидов, сообщило региональное Законодательное собрание.

В частности, ростовские депутаты просят не лишать детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильцев социальных доплат в период их временного трудоустройства в свободное от учебы время.

В Ростовской области 8,4 тысячи детей от 14 до 18 лет получают пенсию по потере кормильца, летом 2018 года 221 ребенок не получил соцдоплату к пенсии по причине своего трудоустройства.

Отмечается, что летнее трудоустройство не только помогает подросткам заработать на карманные расходы, но и играет большую роль в профориентации. Лишение соцвыплат детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, из-за того, что они пошли работать летом, несправедливо.

Проект постановления обращения рассмотрели на прошедшем заседании комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике. Парламентарии решили рекомендовать его для рассмотрения и принятия в целом на очередном заседании регионального Законодательного собрания.

Напомним, систему дальнейшего патронирования детей-инвалидов, достигших совершеннолетия, предложили создать в Ростове-на-Дону.

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