Ростовские депутаты выступили против прекращения доплат детям-инвалидам в РФ

Отмечается, что летнее трудоустройство не только помогает подросткам заработать на карманные расходы, но и играет большую роль в профориентации. Лишение соцвыплат детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, из-за того, что они пошли работать летом, несправедливо.