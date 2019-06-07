Ростовские депутаты выступили против прекращения доплат детям-инвалидам в РФ

Posted 7 июня 2019, 07:38
Published 7 июня 2019, 07:38
Modified 1 октября, 13:16
Updated 1 октября, 13:16
В частности, ростовские депутаты просят не лишать детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильцев социальных доплат в период их временного трудоустройства в свободное от учебы время.
В Ростовской области 8,4 тысячи детей от 14 до 18 лет получают пенсию по потере кормильца, летом 2018 года 221 ребенок не получил соцдоплату к пенсии по причине своего трудоустройства.
Отмечается, что летнее трудоустройство не только помогает подросткам заработать на карманные расходы, но и играет большую роль в профориентации. Лишение соцвыплат детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, из-за того, что они пошли работать летом, несправедливо.
Проект постановления обращения рассмотрели на прошедшем заседании комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике. Парламентарии решили рекомендовать его для рассмотрения и принятия в целом на очередном заседании регионального Законодательного собрания.
Напомним, систему дальнейшего патронирования детей-инвалидов, достигших совершеннолетия, предложили создать в Ростове-на-Дону.
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