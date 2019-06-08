Более 15 млн руб через суд потребовали с «Донмаслопродукта»

Заявление подала компания «ВоробьевкаАгро», которая потребовала взыскать с ответчика 15 миллионов рублей долга по договору займа. Кроме того, в окончательную сумму требований входят 664 тысячи рублей процентов, 159 тысяч рублей пени и судебные расходы.