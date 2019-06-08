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Более 15 млн руб через суд потребовали с «Донмаслопродукта»

8 июня 2019, 13:12
Фото: pixabay.com
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск с требованием взыскать несколько миллионов рублей с предприятия «Донмаслопродукт», говорится в документах суда.

Заявление подала компания «ВоробьевкаАгро», которая потребовала взыскать с ответчика 15 миллионов рублей долга по договору займа. Кроме того, в окончательную сумму требований входят 664 тысячи рублей процентов, 159 тысяч рублей пени и судебные расходы.

«Исковое заявление подано с соблюдением всех требований, оно принято к производству. Заседание состоится 17 июня в 14.45 мск», — говорится в документах суда.

Подробности обращения на текущий момент не раскрываются. Согласно открытым данным, «ВоробьевкаАгро» занимается выращиванием однолетних культур, чистая прибыль в 2017 году составила 2,6 миллиона рублей.

ЗАО «Донмаслопродукт» представляет собой производственный комплекс по приемке, хранению и переработке семян подсолнечника, расположенный в поселке Веселый.

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