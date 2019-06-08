ФК «Ростов» подписал контракт с бывшим игроком «Зенита»

Также стало известно, что с «Ростовом» контракты продлили Сергей Песьяков и Элдор Шомуродов. Первый игрок проведет в клубе еще три года, второй — пять лет. Они оба выступают за команду с 2017 года, Песьяков провел 47 матчей, Шомуродов поучаствовал в 52 встречах.