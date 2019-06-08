ФК «Ростов» подписал контракт с бывшим игроком «Зенита»

Контракт рассчитан на 4 года, ранее Чистяков выступал за «Зенит». Также он был футболистом «Шинника» и «Тамбова».
Отмечается, что в тамбовском клубе спортсмен провел 26 матчей и забил три мяча. Кроме того, на правах аренды Чистяков выступал за «Ростов».
Также стало известно, что с «Ростовом» контракты продлили Сергей Песьяков и Элдор Шомуродов. Первый игрок проведет в клубе еще три года, второй — пять лет. Они оба выступают за команду с 2017 года, Песьяков провел 47 матчей, Шомуродов поучаствовал в 52 встречах.
Добавим, что «Ростов» занял девятое место в прошедшем чемпионате России.