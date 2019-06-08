Грузовик раздавил перебегавшего дорогу пешехода в Ростове

Авария произошла в полдень на улице Вятская, возле дома № 98. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили в ведомстве.
Напомним, в пятницу вечером в Семикаракорском районе перевернулся автомобиль под управлением пьяной женщины, погибли два человека, в том числе ребенок.