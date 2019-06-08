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Грузовик раздавил перебегавшего дорогу пешехода в Ростове

8 июня 2019, 11:23
Фото: Ростов Главный - новости Ростов
В Ростове-на-Дону в субботу водитель грузовика Scania сбил насмерть пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла в полдень на улице Вятская, возле дома № 98. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили в ведомстве.

Напомним, в пятницу вечером в Семикаракорском районе перевернулся автомобиль под управлением пьяной женщины, погибли два человека, в том числе ребенок.

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#Новости#Происшествия
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