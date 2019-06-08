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На машину ДПС в Ростове рухнуло огромное дерево

8 июня 2019, 09:51
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону ночью в пятницу на патрульный автомобиль ГИБДД во время движения упало дерево, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла около трех часов ночи на пересечении улиц Береговая и Семашко. На патрульный автомобиль «Лада Приора» в ходе движения упало дерево. Момент ЧП попало на регистратор автомобиля, на записи видно, что от падения дерева разбилось лобовое стекло.

«В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

Напомним, в Ростовской области перевернулся автомобиль под управлением пьяной женщины, погибли два человека, в том числе ребенок.

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#Новости#Происшествия
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