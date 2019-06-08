На машину ДПС в Ростове рухнуло огромное дерево

Авария произошла около трех часов ночи на пересечении улиц Береговая и Семашко. На патрульный автомобиль «Лада Приора» в ходе движения упало дерево. Момент ЧП попало на регистратор автомобиля, на записи видно, что от падения дерева разбилось лобовое стекло.