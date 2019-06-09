Двое мужчин погибли под поездами в Ростове за один день

Около четырех часов утра на перегоне Хапры — Гниловская на станции Первомайская поезд сбил мужчину. Погибший являлся 62-летним жителем Ростова-на-Дону. От полученных травм пенсионер скончался на месте.
Второе происшествие произошло на остановочной площадке «Октября» в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, под поезд сообщением «Лихая-Ростов» попал 53-летний мужчина. Травмирование оказалось смертельным.
«По фактам смертельных травмирований проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.