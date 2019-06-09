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Двое мужчин погибли под поездами в Ростове за один день

9 июня 2019, 15:38
Фото: pxhere.com
В субботу в Ростовской области двое мужчин были смертельно травмированы поездами, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по СКФО.

Около четырех часов утра на перегоне Хапры — Гниловская на станции Первомайская поезд сбил мужчину. Погибший являлся 62-летним жителем Ростова-на-Дону. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Второе происшествие произошло на остановочной площадке «Октября» в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, под поезд сообщением «Лихая-Ростов» попал 53-летний мужчина. Травмирование оказалось смертельным.

«По фактам смертельных травмирований проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

Напомним, в Ростовской области под колесами поезда погиб мужчина.

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#Новости#Происшествия
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