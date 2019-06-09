Отключения света несколько дней будут проходить в Ростове

В понедельник света не будет на улицах Штахановского, Юфимцева, Предботаническая, Паустовского. Во вторник без электричества останутся улицы Пугачёва, Молодёжная, Грисенко, Лихачёва, Бусыгина, Васильева, Сурмача, Яковлева. В этот же день обесточат улицы Тоннельная, Кооперативная, Красина, Профинтерна, Караванная, переулки Короленко, Макеевский, Полюсный, Стандартный, Балтийский.
В четверг электричество выключат по улицам Страны Советов, Зорге, Содружества, Серафимовича, Социалистическая, в переулке Соборный и на проспекте Будённовский. На следующий день света не будет на улицах Зорге, Содружества и Капустина.
В это время пройдут технические работы на электросетях.