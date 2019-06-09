rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отключения света несколько дней будут проходить в Ростове

9 июня 2019, 06:36
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней будут отключать электричество по причине технических работ, рассказали в «Донэнерго».

В понедельник света не будет на улицах Штахановского, Юфимцева, Предботаническая, Паустовского. Во вторник без электричества останутся улицы Пугачёва, Молодёжная, Грисенко, Лихачёва, Бусыгина, Васильева, Сурмача, Яковлева. В этот же день обесточат улицы Тоннельная, Кооперативная, Красина, Профинтерна, Караванная, переулки Короленко, Макеевский, Полюсный, Стандартный, Балтийский.

В четверг электричество выключат по улицам Страны Советов, Зорге, Содружества, Серафимовича, Социалистическая, в переулке Соборный и на проспекте Будённовский. На следующий день света не будет на улицах Зорге, Содружества и Капустина.

В это время пройдут технические работы на электросетях.

Материалы по теме
В Ростовской области 150 тыс человек больше заплатят за свет из-за старых счетчиковМассовые отключения света пройдут в Ростове в начале летаНесколько дней в Ростове будут отключать свет
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28