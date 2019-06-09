Украденного мини-пига разыскивает семья в Ростове

Кража была совершена в пятницу днем в Синегорском переулке. Автор публикации попросил откликнуться очевидцев и пообещал вознаграждение.
«Неизвестные пробрались в дом, но ценные вещи брать не стали. Они унесли с собой любимицу семьи — мини-пига», — написал владелец животного.
Он добавил, что поросенок имеет черный окрас. Также к публикации добавлено фото, на котором показано украденное животное.
Информации от официальных ведомств не поступало. Многие пользователи в комментариях предположили, что поросенка украли, чтобы сделать из него шашлык.