Украденного мини-пига разыскивает семья в Ростове

В Ростове-на-Дону неизвестные пробрались в частный дом и украли поросенка, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Кража была совершена в пятницу днем в Синегорском переулке. Автор публикации попросил откликнуться очевидцев и пообещал вознаграждение. «Неизвестные пробрались в дом, но ценные вещи брать не стали. Они унесли с собой любимицу семьи — мини-пига», — написал владелец животного. Он добавил, что поросенок имеет черный окрас. Также к публикации добавлено фото, на котором показано украденное животное. Информации от официальных ведомств не поступало. Многие пользователи в комментариях предположили, что поросенка украли, чтобы сделать из него шашлык. Материалы по теме Ценитель раритета в Новочеркасске украл из чужого дома кассетный магнитофон Более 6 млн руб украли руководители детского лагеря под Ростовом у РЖД Более 1 тысячи лотерейных билетов украл житель Ростова