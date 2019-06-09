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Украденного мини-пига разыскивает семья в Ростове

9 июня 2019, 09:27
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону неизвестные пробрались в частный дом и украли поросенка, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Кража была совершена в пятницу днем в Синегорском переулке. Автор публикации попросил откликнуться очевидцев и пообещал вознаграждение.

«Неизвестные пробрались в дом, но ценные вещи брать не стали. Они унесли с собой любимицу семьи — мини-пига», — написал владелец животного.

Он добавил, что поросенок имеет черный окрас. Также к публикации добавлено фото, на котором показано украденное животное.

Информации от официальных ведомств не поступало. Многие пользователи в комментариях предположили, что поросенка украли, чтобы сделать из него шашлык.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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