Директора рынка будут судить за подкуп замглавы Шахт

«В 2017 году фигурант передал деньги чиновнику, который выступил посредником в передаче взятки. За эти средства директор рынка хотел избежать проверок и наказания незаконных продавцов на предрыночной территории», — рассказали в прокуратуре.
После этого возбудили уголовное дело, его направили в Шахтинский городской суд. Максимальное наказание составляет восемь лет колонии.
Бывшего заместителя главы администрации города осудили ранее, он получил три года заключения условно.
Ранее в Ростове задержали местного жителя, который обманывал людей, представляясь работником управляющей компании.