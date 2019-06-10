rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Директора рынка будут судить за подкуп замглавы Шахт

10 июня 2019, 14:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в суд направили уголовное дело в отношении директора рынка, который передал взятку замглавы администрации Шахт, сообщили в региональной прокуратуре.

«В 2017 году фигурант передал деньги чиновнику, который выступил посредником в передаче взятки. За эти средства директор рынка хотел избежать проверок и наказания незаконных продавцов на предрыночной территории», — рассказали в прокуратуре.

После этого возбудили уголовное дело, его направили в Шахтинский городской суд. Максимальное наказание составляет восемь лет колонии.

Бывшего заместителя главы администрации города осудили ранее, он получил три года заключения условно.

Ранее в Ростове задержали местного жителя, который обманывал людей, представляясь работником управляющей компании.

Материалы по теме
Ростовчанина осудили за попытку дачи взятки пограничникуЭкс-главу бюро медико-социальной экспертизы в Азове поймали на взяткахВ Ростове осудили бывшего чиновника за взятки от бизнесменов
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28