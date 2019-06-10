rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Движение перекроют в переулке Ставский в Ростове

10 июня 2019, 15:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в части переулка Ставский для автомобилистов закроют временно закроют проезд, рассказали в городской администрации.

В городе закроют участок от улицы Профсоюзной до площади Восстания. Ограничения будут действовать в течение месяца с 1 июля.

В это время пройдет ремонт в переулке Ставский.

Добавим, что в Ростовской области на все лето для водителей грузовиков действуют свои ограничения. Им запрещено ездить по федеральным дорогам в жаркую погоду, это поможет сохранить асфальт.

Кроме того, мэрия Ростова сообщила, что с 26 июня запретят остановку машин по улице Суворова, 18. В части улицы Нариманова с 25 июня до конца августа будет действовать одностороннее движение. Здесь говорится об участке от переулка Бориславский до улицы Бодрая.

Материалы по теме
Движение на Нариманова в Ростове станет одностороннимВ Таганроге во время движения из микроавтобуса выпал пассажирДвижение ограничат на улице 20-летия Октября в Ростове
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28