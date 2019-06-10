Движение перекроют в переулке Ставский в Ростове

Кроме того, мэрия Ростова сообщила, что с 26 июня запретят остановку машин по улице Суворова, 18. В части улицы Нариманова с 25 июня до конца августа будет действовать одностороннее движение. Здесь говорится об участке от переулка Бориславский до улицы Бодрая.