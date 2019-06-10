Контрабанду запчастей к сельхозтехнике пресекли в Ростовской области

В районе населенного пункта Чертково двое мужчин на «ГАЗели» подвезли к границе 60 редукторов для сельскохозяйственной техники. Их они хотели переправить на Украину.
Это зафиксировал один из датчиков комплекса дистанционного контроля, после чего прибыли пограничники и задержали мужчин. Груз и автомобиль изъяли, сейчас решается вопрос об их конфискации.
Отмечается, что стоимость оборудования составляет более 500 тысяч рублей. В отношении задержанных завели дела об административных правонарушениях.
Ранее в Ростовской области на окраине Донецка задержали двух мужчин, пытавшихся перенести через границу спирт.