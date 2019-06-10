rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Контрабанду запчастей к сельхозтехнике пресекли в Ростовской области

10 июня 2019, 08:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области двое мужчин пытались перевезти через границу крупную партию запчастей, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

В районе населенного пункта Чертково двое мужчин на «ГАЗели» подвезли к границе 60 редукторов для сельскохозяйственной техники. Их они хотели переправить на Украину.

Это зафиксировал один из датчиков комплекса дистанционного контроля, после чего прибыли пограничники и задержали мужчин. Груз и автомобиль изъяли, сейчас решается вопрос об их конфискации.

Отмечается, что стоимость оборудования составляет более 500 тысяч рублей. В отношении задержанных завели дела об административных правонарушениях.

Ранее в Ростовской области на окраине Донецка задержали двух мужчин, пытавшихся перенести через границу спирт.

Материалы по теме
Жителя Батайска осудили за контрабанду наркотиков из НидерландовМужчину осудили под Ростовом за контрабанду наркотиков под видом чипсовРостовчанина осудили на 12 лет за контрабанду аналогов наркотиков
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28