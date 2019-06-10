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Почти 20 млн руб получат школы в Ростовской области

10 июня 2019, 09:51
Фото: pressfoto / freepik.com
Глава Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить 20 миллионов рублей, которые пойдут на образовательные учреждения, рассказали в правительстве региона.

Так, одна из школ в Ростове получит 14 миллионов рублей, на них купят сценическое оборудование, мебель, художественный и хозяйственный инвентарь, а также учебники. Ранее уже выделяли свыше 122 миллионов рублей на оснащение учреждения, строительство которого завершится в текущем году.

Еще 3,2 миллиона рублей потратят на проектные работы для строительства котельной для школы и детсада в поселке Быстрогорском. Кроме того, деньги выделили на капитальный ремонт системы пожарной сигнализации Комиссаровской средней школы.

Еще в одной школе приведут в рабочее состояние пути эвакуации. Ранее появилась информация, что в текущем году в регионе пройдет строительство двух пожарных частей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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