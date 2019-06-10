Шесть человек пострадали в столкновении Hyundai и ВАЗа в Ростове

Posted 10 июня 2019, 07:23
Published 10 июня 2019, 07:23
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Авария произошла в 20.10 у дома №20/26 по улице Международной. По предварительным данным, 29-летний водитель Hyundai на нерегулируемом перекрестке не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и врезался в ВАЗ. После столкновения ВАЗ загорелся. За рулем отечественной легковушки находился 26-летний парень.
«В результате ДТП получили травмы: водитель автомобиля ВАЗ-2114, его пассажиры - 31-летний мужчина, девушки в возрасте 27 и 20 лет. Также в больницу попал водитель иномарки и его 21-летняя пассажирка», - рассказали в ведомстве.
По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.