Шесть человек пострадали в столкновении Hyundai и ВАЗа в Ростове

В Ростове-на-Дону вечером в воскресенье в столкновении Hyundai Accent и ВАЗ-2114 пострадали шесть человек, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла в 20.10 у дома №20/26 по улице Международной. По предварительным данным, 29-летний водитель Hyundai на нерегулируемом перекрестке не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и врезался в ВАЗ. После столкновения ВАЗ загорелся. За рулем отечественной легковушки находился 26-летний парень. «В результате ДТП получили травмы: водитель автомобиля ВАЗ-2114, его пассажиры - 31-летний мужчина, девушки в возрасте 27 и 20 лет. Также в больницу попал водитель иномарки и его 21-летняя пассажирка», - рассказали в ведомстве. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку. Напомним, в субботу грузовик раздавил перебегавшего дорогу пешехода в Ростове.