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Posted 10 июня 2019, 07:23

Published 10 июня 2019, 07:23

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Шесть человек пострадали в столкновении Hyundai и ВАЗа в Ростове

10 июня 2019, 07:23
В Ростове-на-Дону вечером в воскресенье в столкновении Hyundai Accent и ВАЗ-2114 пострадали шесть человек, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла в 20.10 у дома №20/26 по улице Международной. По предварительным данным, 29-летний водитель Hyundai на нерегулируемом перекрестке не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и врезался в ВАЗ. После столкновения ВАЗ загорелся. За рулем отечественной легковушки находился 26-летний парень.

«В результате ДТП получили травмы: водитель автомобиля ВАЗ-2114, его пассажиры - 31-летний мужчина, девушки в возрасте 27 и 20 лет. Также в больницу попал водитель иномарки и его 21-летняя пассажирка», - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Напомним, в субботу грузовик раздавил перебегавшего дорогу пешехода в Ростове.

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