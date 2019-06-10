Свадебным шатром перегородили дорогу под Ростовом

В селе Чалтырь Ростовской области местные жители во время празднования свадьбы перегородили проезд для транспорта, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из местных групп.

«В селе одну из дорог перегородили палаткой, оказалось, что соседи праздновали свадьбу. Палатка так стоит уже три дня и убирать её не собираются», — написал автор публикации. Он добавил, что проехать здесь невозможно. Также размещено фото, на котором показан большой шатер, внутри которого стоят лавочки. «Попробуйте проехать по соседней улице, удлинит путь на минуты две», — посоветовали пользователи в комментариях. Другие написали, что дорога должна быть открыта для скорой и пожарной. Другие заявили, что необходимо обращаться в ГИБДД, чтобы решить проблему. Ранее житель Ростова-на-Дону установил бетонный блок в переулке, чтобы помешать автомобилистам ездить по дороге. Материалы по теме Давивший людей на тротуаре злостный автохам попал в ДТП в Ростове