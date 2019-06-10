В Ростове туристов обвинили в нелюбознательности

«Когда людям сложно находиться наедине с собой, понимать свои истинные желания, то они выходят во внешний мир, чтобы найти то, что будет их развлекать. Ведь самим с собой им неинтересно, и частым моментом является позиция жертвы, так как они считают, что их должны развлекать. Ожидания не от города, а от мира. Единственная разница людей в том, что совсем в отдаленных городах люди смиряются, что они маленькие, и понимают, что да, скучно, но ничего не изменится. В больших городах сложно придраться, и они начинают возмущаться экологией, например. Такие люди, неудовлетворенные, есть в любом городе», - говорит психолог.