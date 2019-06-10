В Ростове туристов обвинили в нелюбознательности

Донская столица попала в пятерку городов, куда предпочитают уезжать туристы на летний отдых. Рейтинг опубликовали на сайте популярного сервиса по бронированию отелей. Так, наряду с Ростовом-на-Дону в топ-5 самых популярных городов для летнего отдыха вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. Выяснилось, что в среднем туристы отправляются в поездки от 2 до 7 дней.
Как рассказала старший преподаватель кафедры туризма Высшей школы бизнеса ЮФУ Лариса Помахина, у людей изначально складывается ложное представление о Ростове.
«Мы проводим экскурсии, и люди моего возраста говорят, например, что когда планировали к нам поездку, думали, что здесь только Ростсельмаш, и даже молодежь изначально не охотно сюда хочет приезжать. Однако после визита все говорят, что обязательно сюда еще вернутся. Те, кто жалуются, просто нелюбознательные, а остальные открывают для себя новый Ростов», - говорит Помахина.
Согласно данным правительства Ростовской области, в летнем туристическом сезоне 2019 года Ростовскую область должны посетить не менее 1,3 миллионов туристов. Большой турпоток ожидается в том числе из-за проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», который проводится на территории Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Турмаршрут включает более 10 населенных пунктов, где располагались города древнего государства.На официальном сайте туризма региона есть информация о всех проводимых туристических мероприятиях и экскурсиях. Так, например, у гостей есть выбор, как они хотят провести время: природа, гастрономия, музеи, спорт, городское пространство, и в каждом подразделе находятся различные виды отдыха.
По словам Помахиной, всего существует более 92 предложений по внутреннему туризму в целом в регионе. «Я пять месяцев работала в аэропорту до ЧМ, и до последнего матча. Для многих этот регион стал открытием. Как-то у нас снимали фильм ВГТРК Россия, у них есть всемирный канал, очень профессиональная команда. Они, имея большой опыт путешествия, признались, что считали Ростов проходным городом, и не думали здесь долго задерживаться. Но потом в один голос заверили, что здесь в городе прекрасный отечественный отдых. Конечно, если люди не хотят ничего знать, тогда им никакой город не понравится», - сообщила собеседница.
Жители Ростова неудовлетворены собой
Оказывается, что Ростовом недовольны не только туристы, но и сами жители города. По мнению некоторых, действительно, в городе нечего посмотреть. Но не все с этим согласились.
«Наш город действительно не интересный, когда ты серый брюзга и ничего хорошего в твоей жизни не происходит», — считают другие жители города.
По словам психолога Ирины Нефедченко, такое недовольство городом, действительно, может складываться из-за многих факторов.
«Город воспринимается серым и неинтересным в основном в нетеплое время года. Есть такая идея, что из-за питания и из-за того, как люди в наше время адаптируются тяжело в холодных условиях, понижается уровень гормонов, которые стабилизируют упадническое настроение. Любят приводить статистику самоубийств в теплых странах и в холодных, несмотря на то, что уровень жизни в нашей стране выше, например, чем на кубе. В теплой стране люди статистически счастливее, и недовольство своим местом жительства не испытывают», - говорит Нефедченко.
Она подчеркивает, что сам человек может быть виноват в том, что в Ростове ему нечем любоваться.
«Когда людям сложно находиться наедине с собой, понимать свои истинные желания, то они выходят во внешний мир, чтобы найти то, что будет их развлекать. Ведь самим с собой им неинтересно, и частым моментом является позиция жертвы, так как они считают, что их должны развлекать. Ожидания не от города, а от мира. Единственная разница людей в том, что совсем в отдаленных городах люди смиряются, что они маленькие, и понимают, что да, скучно, но ничего не изменится. В больших городах сложно придраться, и они начинают возмущаться экологией, например. Такие люди, неудовлетворенные, есть в любом городе», - говорит психолог.
По ее мнению, даже массовые гулянья на праздники показатель того, что люди сами не могут организовать себе праздник, чтобы хорошо себя чувствовать.