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В Ростовской области потратят 10 млн на улучшение системы фиксации нарушений ПДД

10 июня 2019, 19:30
Фото: pixabay.com
В Ростовской области планируется направить 10 миллионов рублей на закупку программного оборудования для центра безопасности дорожного движения, такое решение принял глава региона Василий Голубев.

По мнению губернатора, установка систем фотовидеофиксации станет хорошим стимулом для соблюдения водителями правил дорожного движения, особенно на аварийно-опасных участках дорог, в местах концентрации ДТП. На сегодняшний день аналитики Центра безопасности дорожного движения за сутки обрабатывают свыше 17 тысяч фотофактов нарушений ПДД, а в пиковые дни — более 95 тысяч. При этом Центру необходимо доукомплектовать штат сотрудников.

Также сообщается, что специальные камеры фиксации ПДД появятся в городском общественном транспорте Ростова-на-Дону. По словам Голубева, это позволит фиксировать факты нарушений правил дорожного движения на выделенных полосах.

Ранее стало известно, что в Ростове установили дополнительные камеры, фиксирующие нарушения при парковке и остановках, на Ворошиловском в районе ЦГБ и на Шолохова в районе стадиона «Олимп-2».

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