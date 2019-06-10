В Ростовской области потратят 10 млн на улучшение системы фиксации нарушений ПДД

По мнению губернатора, установка систем фотовидеофиксации станет хорошим стимулом для соблюдения водителями правил дорожного движения, особенно на аварийно-опасных участках дорог, в местах концентрации ДТП. На сегодняшний день аналитики Центра безопасности дорожного движения за сутки обрабатывают свыше 17 тысяч фотофактов нарушений ПДД, а в пиковые дни — более 95 тысяч. При этом Центру необходимо доукомплектовать штат сотрудников.
Также сообщается, что специальные камеры фиксации ПДД появятся в городском общественном транспорте Ростова-на-Дону. По словам Голубева, это позволит фиксировать факты нарушений правил дорожного движения на выделенных полосах.
Ранее стало известно, что в Ростове установили дополнительные камеры, фиксирующие нарушения при парковке и остановках, на Ворошиловском в районе ЦГБ и на Шолохова в районе стадиона «Олимп-2».