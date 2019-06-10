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В Ставрополь на международную студвесну приехали 220 тыс человек

10 июня 2019, 16:09
Фото: vk.com/studvesna26
На фестиваль Международная студвесна в Ставрополье собрались 220 тысяч человек, сообщил NewsTracker.

На мероприятие, уровень подготовки которого высоко оценили зарубежные и российские эксперты, также приехали 2,5 тысячи участников из стран ШОС и БРИКС.

Всего на фестивале, прошедшем под эгидой ЮНЕСКО, было семь номинаций: образование, музыка, лидерство, красота, медиа, искусство и спорт. Кроме того, фестиваль стал площадкой для серии молодежных диалогов с Грузией, по результатам которых осенью текущего года пройдет российско-грузинская бизнес-миссия в Иран. Кроме того, стороны откроют совместный бизнес-инкубатор в Казани и Центр грузинского языка и культуры в Пятигорске.

Определенные договоренности заключила Россия и с Вьетнамом. В частности, стороны определили программы обмена опытом на ближайшие два года и обсудили поправки в программе предстоящего российско-вьетнамского молодежного форума.

Кроме того, на прошедшей студвесне разработали определенные тезисы, которые попадут в резолюцию фестиваля. По словам председателя РСМ Павла Красноруцкого, готовый документ будет представлять собой план мероприятий на период 2019-2020 годов, рекомендуемых для реализации молодежных организаций и профильных структур стран БРИКС и ШОС. Кроме того, Красноруцкий сообщил, что в 2020 году студвесна пройдет в Казани, Ростове и Иркутске.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, участники фестиваля увезли с собой массу новых знаний, которые помогут в воплощении проектов по всему миру.

«Мы в течение года готовились к этому событию, и оно стало важной вехой в жизни всех участников», – отметил глава региона.

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