В Ставрополь на международную студвесну приехали 220 тыс человек

Всего на фестивале, прошедшем под эгидой ЮНЕСКО, было семь номинаций: образование, музыка, лидерство, красота, медиа, искусство и спорт. Кроме того, фестиваль стал площадкой для серии молодежных диалогов с Грузией, по результатам которых осенью текущего года пройдет российско-грузинская бизнес-миссия в Иран. Кроме того, стороны откроют совместный бизнес-инкубатор в Казани и Центр грузинского языка и культуры в Пятигорске.