Форель хотят выращивать в Ростовской области в установках замкнутого типа

Он пояснил, что рыбохозяйственный комплекс Ростовской области включает в себя три направления: рыбоводство, рыболовство и рыбопереработку. Каждый год в регионе выращивают больше 25 тысяч тонн рыбы и вылавливают больше семи тысяч тонн водных биоресурсов. На переработку едет порядка 22 тонн рыбной продукции. Для пополнения запасов необходимо больше внимания уделять искусственному воспроизводству рыбы.