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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Индустриальное рыболовство будут развивать в Ростовской области

Форель хотят выращивать в Ростовской области в установках замкнутого типа

22 июня 2024, 09:14
Фото: 1MI
Индустриальное рыболовство будут развивать в Ростовской области
Индустриальное рыболовство будут развивать в Ростовской области, поделился с «Интерфаксом» министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

Индустриальное рыболовство позволяет выращивать в установках замкнутого типа форель, белугу, веслоноса и другие осетровые виды рыб. По словам министр, недавно в Волгодонском районе начали выращивать австралийского красноклешневого рака.

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Он пояснил, что рыбохозяйственный комплекс Ростовской области включает в себя три направления: рыбоводство, рыболовство и рыбопереработку. Каждый год в регионе выращивают больше 25 тысяч тонн рыбы и вылавливают больше семи тысяч тонн водных биоресурсов. На переработку едет порядка 22 тонн рыбной продукции. Для пополнения запасов необходимо больше внимания уделять искусственному воспроизводству рыбы.

Ранее сообщалось, что браконьеры нанесли ущерб водным ресурсам Ростовской области в 19 миллионов рублей. За правонарушение им грозит наказание влоть до уголовного.

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