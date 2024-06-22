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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Военные сбили беспилотник над Азовским морем в ночь на 22 июня

Военные сбили беспилотник над Азовским морем в ночь на 22 июня

22 июня 2024, 06:29
Фото: rostovgazeta.ru
Военные сбили беспилотник над Азовским морем в ночь на 22 июня
В ночь на 22 июня киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские военные ночью пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки на территории России. Для этого ВСУ применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа по объектам на территории РФ.

Так, средствами ПВО был уничтожен БПЛА над акваторией Азовского моря. Где именно был сбит беспилотник, не уточняется. Кроме того, уничтожены были по два БПЛА над территориями Брянской и Смоленской областей.

Киевский режим атаковал Ростовскую область беспилотником 20 июня
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Напомним, что в ночь на 21 июня 43 беспилотника атаковали Краснодарский край. Один из них упал на территории автовокзала «Южный» в столице Кубани. Погиб один человек, трое пострадали. Подробнее о том, как в соседнем с Ростовской областью регионе пережили ночную атаку, в материале RostovGazeta.

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