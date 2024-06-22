Военные сбили беспилотник над Азовским морем в ночь на 22 июня

Напомним, что в ночь на 21 июня 43 беспилотника атаковали Краснодарский край. Один из них упал на территории автовокзала «Южный» в столице Кубани. Погиб один человек, трое пострадали. Подробнее о том, как в соседнем с Ростовской областью регионе пережили ночную атаку, в материале RostovGazeta.