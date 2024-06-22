Военные сбили беспилотник над Азовским морем в ночь на 22 июня

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Российские военные ночью пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки на территории России. Для этого ВСУ применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа по объектам на территории РФ.
Так, средствами ПВО был уничтожен БПЛА над акваторией Азовского моря. Где именно был сбит беспилотник, не уточняется. Кроме того, уничтожены были по два БПЛА над территориями Брянской и Смоленской областей.
Напомним, что в ночь на 21 июня 43 беспилотника атаковали Краснодарский край. Один из них упал на территории автовокзала «Южный» в столице Кубани. Погиб один человек, трое пострадали. Подробнее о том, как в соседнем с Ростовской областью регионе пережили ночную атаку, в материале RostovGazeta.