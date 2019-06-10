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Видео столкновения двух туристических автобусов в Сочи попало в Сеть

10 июня 2019, 09:08
Фото: instagram.com/chp_sochi
Момент столкновения двух туристических автобусов в Имеретинской низменности в Сочи попал на камеру видеонаблюдения, ролик опубликован в тематическом паблике.

На пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая в Адлерском районе Сочи столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. Водитель Mercedes не предоставил преимущество в движении автобусу Yutong и выехал на перекресток, в результате столкновения микроавтобус перевернулся.

В результате ДТП 26 человек обратились за медпомощью. Из общего количества пострадавших 23 человека госпитализировали, включая троих детей. Погибших нет.

Авария произошла 9 июня, на месте работали 19 бригад скорой помощи, в Сочи по распоряжению губернатора края из Краснодара вылетел вертолет санавиации с консультативной медицинской бригадой.

Напомним, в Ростове в результате ДТП водитель отечественной легковушки вылетел из автомобиля и ударился головой о бордюр.

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