Видео столкновения двух туристических автобусов в Сочи попало в Сеть

На пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая в Адлерском районе Сочи столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. Водитель Mercedes не предоставил преимущество в движении автобусу Yutong и выехал на перекресток, в результате столкновения микроавтобус перевернулся.