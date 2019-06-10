Водитель застрявшего на Павло-Очаковской косе Renault вызвал негодование ростовчан

Пользователи водителя застрявшей в итоге иномарки не пожалели, а наоборот, осудили. «Карма настигла свиноту, гадящую природе. Вот жалуемся на экологию плохую, рыбка там дохнет и прочее. И купаем машинку в водоеме, загрязняя и без того неидеальную природу… Ни разу не жалко», — написал один из горожан.