Водитель застрявшего на Павло-Очаковской косе Renault вызвал негодование ростовчан

Ролик выложили в соцсети очевидцы, на видео видно, как автомобиль ездит по мелководью, поднимая столбы воды.
Пользователи водителя застрявшей в итоге иномарки не пожалели, а наоборот, осудили. «Карма настигла свиноту, гадящую природе. Вот жалуемся на экологию плохую, рыбка там дохнет и прочее. И купаем машинку в водоеме, загрязняя и без того неидеальную природу… Ни разу не жалко», — написал один из горожан.
«Таких не жалко… возмездие настигло сразу, люди купаются, а он на своей колымаге», — поддержал другой комментатор.
А вот застрявший автомобиль ростовчане пожалели. «Жалко машину, не повезло ей с хозяином», — прокомментировал один из жителей города.