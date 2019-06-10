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Водитель застрявшего на Павло-Очаковской косе Renault вызвал негодование ростовчан

10 июня 2019, 12:10
Фото: vk.com/rostovnadonu
Водитель, катавшийся на Renault по пляжу и застрявший на Павло-Очаковской косе, вызвал возмущение жителей Ростова-на-Дону, сообщается в городском паблике.

Ролик выложили в соцсети очевидцы, на видео видно, как автомобиль ездит по мелководью, поднимая столбы воды.

Пользователи водителя застрявшей в итоге иномарки не пожалели, а наоборот, осудили. «Карма настигла свиноту, гадящую природе. Вот жалуемся на экологию плохую, рыбка там дохнет и прочее. И купаем машинку в водоеме, загрязняя и без того неидеальную природу… Ни разу не жалко», — написал один из горожан.

«Таких не жалко… возмездие настигло сразу, люди купаются, а он на своей колымаге», — поддержал другой комментатор.

А вот застрявший автомобиль ростовчане пожалели. «Жалко машину, не повезло ей с хозяином», — прокомментировал один из жителей города.

Напомним, В Ростове-на-Дону в глубокой яме на дороге застряла Toyota Prius.

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